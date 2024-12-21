Дрон ВСУ в Казани попытались сбить из стрелкового оружия (архивное фото)
новость из сюжетаДроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года
Один из беспилотников, который прилетел в 37-этажное здание ЖК «Лазурные небеса», пытались сбить из стрелкового оружия. Видео публикуют telegram-каналы.
«Один из беспилотников, ударивших по высотке в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия», — сообщает telegram-канал Baza. Об атаке дронов ВСУ на объекты в Казани читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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