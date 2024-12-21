Дроны ВСУ в Казани пытаются сбить из стрелкового оружия. Видео

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Дрон ВСУ в Казани попытались сбить из стрелкового оружия (архивное фото)
Дрон ВСУ в Казани попытались сбить из стрелкового оружия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Один из беспилотников, который прилетел в 37-этажное здание ЖК «Лазурные небеса», пытались сбить из стрелкового оружия. Видео публикуют telegram-каналы.

«Один из беспилотников, ударивших по высотке в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия», — сообщает telegram-канал Baza. Об атаке дронов ВСУ на объекты в Казани читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Один из беспилотников, который прилетел в 37-этажное здание ЖК «Лазурные небеса», пытались сбить из стрелкового оружия. Видео публикуют telegram-каналы. «Один из беспилотников, ударивших по высотке в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия», — сообщает telegram-канал Baza. Об атаке дронов ВСУ на объекты в Казани читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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