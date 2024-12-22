В Санкт-Петербурге открыли главную новогоднюю ель. Фоторепортаж

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На церемонии зажигания главной новогодней ели Петербурга присутствовал Беглов
На церемонии зажигания главной новогодней ели Петербурга присутствовал Беглов Фото:

Вчера, 21 декабря вечером, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялось торжественное зажигание главной новогодней ели города. Об этом сообщает информационный портал «Фонтанка.ру».

Согласно традиции, церемонию возглавил Дед Мороз, который вместе с присутствующими детьми и взрослыми призывал ель засиять. Зажглись гирлянды на дереве в тот момент, когда к Деду Морозу присоединились губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Беглов обратился с поздравлениями к горожанам с наступающим Новым годом, а также призвал детей быть послушными. Некоторые гости имели возможность сфотографироваться вместе с губернатором и Дедом Морозом. После этого мероприятия глава города отправился на каток на Конюшенной площади, где продолжил общение с детьми и наблюдал за праздничным представлением.

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Вчера, 21 декабря вечером, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялось торжественное зажигание главной новогодней ели города. Об этом сообщает информационный портал «Фонтанка.ру». Согласно традиции, церемонию возглавил Дед Мороз, который вместе с присутствующими детьми и взрослыми призывал ель засиять. Зажглись гирлянды на дереве в тот момент, когда к Деду Морозу присоединились губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Беглов обратился с поздравлениями к горожанам с наступающим Новым годом, а также призвал детей быть послушными. Некоторые гости имели возможность сфотографироваться вместе с губернатором и Дедом Морозом. После этого мероприятия глава города отправился на каток на Конюшенной площади, где продолжил общение с детьми и наблюдал за праздничным представлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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