Вчера, 21 декабря вечером, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялось торжественное зажигание главной новогодней ели города. Об этом сообщает информационный портал «Фонтанка.ру».
Согласно традиции, церемонию возглавил Дед Мороз, который вместе с присутствующими детьми и взрослыми призывал ель засиять. Зажглись гирлянды на дереве в тот момент, когда к Деду Морозу присоединились губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.
Беглов обратился с поздравлениями к горожанам с наступающим Новым годом, а также призвал детей быть послушными. Некоторые гости имели возможность сфотографироваться вместе с губернатором и Дедом Морозом. После этого мероприятия глава города отправился на каток на Конюшенной площади, где продолжил общение с детьми и наблюдал за праздничным представлением.
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