Свердловской железной дороге подарили паровоз П36 из сказочного поезда Деда Мороза, который ездит по всей России с новогодним шоу. Он пополнит парк ретролокомотивов СвЖД.
«Очень долго свердловские железнодорожники мечтали об одном большом подарке, о самом главном и лучшем паровозе, который был в России — П36. И сегодня мы являемся свидетелями того, как Дедушка Мороз вместе с РЖД дарит Свердловской магистрали паровоз П36», — сказал замгендиректора РЖД Иван Колесников.
Сертификат на передачу 69-летнего состава вручили паровозной бригаде. Сам паровоз П36 часто называют «Генералом» из-за красных полос по бокам и зеленого цвета.
Но для этого поезд еще должен закончить свой путь — передвижная резиденция Деда Мороза выехала 19 ноября из Тайшета, а закончит лишь 11 января в Великом Устюге. До Екатеринбурга состав добрался 31 декабря.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!