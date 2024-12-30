30 декабря 2024

СвЖД отдали поезд, который радовал детей всей России. Фото

СвЖД подарили паровоз «Генерал» из поезда Деда Мороза
© Служба новостей «URA.RU»
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Паровоз П36 называют «Генералом»
Паровоз П36 называют «Генералом» Фото:

Свердловской железной дороге подарили паровоз П36 из сказочного поезда Деда Мороза, который ездит по всей России с новогодним шоу. Он пополнит парк ретролокомотивов СвЖД.

«Очень долго свердловские железнодорожники мечтали об одном большом подарке, о самом главном и лучшем паровозе, который был в России — П36. И сегодня мы являемся свидетелями того, как Дедушка Мороз вместе с РЖД дарит Свердловской магистрали паровоз П36», — сказал замгендиректора РЖД Иван Колесников.

Сертификат на передачу 69-летнего состава вручили паровозной бригаде. Сам паровоз П36 часто называют «Генералом» из-за красных полос по бокам и зеленого цвета.

Но для этого поезд еще должен закончить свой путь — передвижная резиденция Деда Мороза выехала 19 ноября из Тайшета, а закончит лишь 11 января в Великом Устюге. До Екатеринбурга состав добрался 31 декабря.

Сертификат на «Генерала» вручили паровозной бригаде
Сертификат на «Генерала» вручили паровозной бригаде
Фото:

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Свердловской железной дороге подарили паровоз П36 из сказочного поезда Деда Мороза, который ездит по всей России с новогодним шоу. Он пополнит парк ретролокомотивов СвЖД. «Очень долго свердловские железнодорожники мечтали об одном большом подарке, о самом главном и лучшем паровозе, который был в России — П36. И сегодня мы являемся свидетелями того, как Дедушка Мороз вместе с РЖД дарит Свердловской магистрали паровоз П36», — сказал замгендиректора РЖД Иван Колесников. Сертификат на передачу 69-летнего состава вручили паровозной бригаде. Сам паровоз П36 часто называют «Генералом» из-за красных полос по бокам и зеленого цвета. Но для этого поезд еще должен закончить свой путь — передвижная резиденция Деда Мороза выехала 19 ноября из Тайшета, а закончит лишь 11 января в Великом Устюге. До Екатеринбурга состав добрался 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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