Сырский раскрыл планы ВСУ до инаугурации Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют увеличить число бригад с активным использованием беспилотных летательных аппаратов до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. <...> Поставил задачу на январь...» — написал Сырский в своем telegram-канале. Он также отметил, что ВСУ завершают разработку концепции использования и стандартной структуры отдельной бригады боевых подразделений связи.
Ранее стало известно, что в преддверии инаугурации Трампа Украина направляет своих дипломатов в США с целью убедить ближайших соратников избранного президента и самого Трампа поддержать Киев, сообщает The Times. Украинские политики заявляют, что поддержка Киева сейчас предотвратит будущие угрозы для всей Европы со стороны России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.