Сырский раскрыл планы ВСУ до инаугурации Трампа

Сырский: ВСУ увеличат количество бригад с БПЛА в январе
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Сырский отметил, что ВСУ завершают разработку структуры отдельной бригады БпС
Сырский отметил, что ВСУ завершают разработку структуры отдельной бригады БпС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют увеличить число бригад с активным использованием беспилотных летательных аппаратов до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 

«Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. <...> Поставил задачу на январь...» — написал Сырский в своем telegram-канале. Он также отметил, что ВСУ завершают разработку концепции использования и стандартной структуры отдельной бригады боевых подразделений связи.

Ранее стало известно, что в преддверии инаугурации Трампа Украина направляет своих дипломатов в США с целью убедить ближайших соратников избранного президента и самого Трампа поддержать Киев, сообщает The Times. Украинские политики заявляют, что поддержка Киева сейчас предотвратит будущие угрозы для всей Европы со стороны России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют увеличить число бригад с активным использованием беспилотных летательных аппаратов до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.  «Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. <...> Поставил задачу на январь...» — написал Сырский в своем telegram-канале. Он также отметил, что ВСУ завершают разработку концепции использования и стандартной структуры отдельной бригады боевых подразделений связи. Ранее стало известно, что в преддверии инаугурации Трампа Украина направляет своих дипломатов в США с целью убедить ближайших соратников избранного президента и самого Трампа поддержать Киев, сообщает The Times. Украинские политики заявляют, что поддержка Киева сейчас предотвратит будущие угрозы для всей Европы со стороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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