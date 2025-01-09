В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1944 года

09 января 2025 в 15:44 Размер текста - 17 +

Максимальную температуру зафиксировали на уровне 1,3 градуса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге днем 9 января максимальная температура воздуха достигла 1,3 градуса выше нуля, что превышает абсолютный рекордный максимум 1944 года на 0,5 градуса. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра. «Около 14 часов температура воздуха была 1,3 градуса», — пояснили синоптики, отметив, что первая десятидневка января может стать самой теплой в истории наблюдений в Екатеринбурге. Для сравнения: средняя температура первой декады января 2024-го составила -19,7 градуса. Оттепель установится в Свердловской области на несколько дней. Холодный атмосферный фронт, идущий вдогонку за теплым участком фронтальной системы, проследует через регион днем 10 января, но проявит себя лишь небольшим снегом и незначительным понижением температуры на крайнем севере области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 9 января максимальная температура воздуха достигла 1,3 градуса выше нуля, что превышает абсолютный рекордный максимум 1944 года на 0,5 градуса. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра. «Около 14 часов температура воздуха была 1,3 градуса», — пояснили синоптики, отметив, что первая десятидневка января может стать самой теплой в истории наблюдений в Екатеринбурге. Для сравнения: средняя температура первой декады января 2024-го составила -19,7 градуса. Оттепель установится в Свердловской области на несколько дней. Холодный атмосферный фронт, идущий вдогонку за теплым участком фронтальной системы, проследует через регион днем 10 января, но проявит себя лишь небольшим снегом и незначительным понижением температуры на крайнем севере области.