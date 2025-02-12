Освобожденный американец Фогель с банкой пива в руках поблагодарил Путина

Освобожденный американец Марк Фогель с банкой пива в руках сообщил о том, что он был помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
«Я искренне рад вернуться на Родину. Спасибо моей стране за все усилия, что приложила к моему освобождению. Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», — заявил Фогель. Видео его встречи с президентом США опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х.
Трамп, в свою очередь, поблагодарил президента России за это решение, назвав его «очень справедливым и разумным». Он выразил признательность Владимиру Путину и подчеркнул, что оценил его поступок.
Фогель был арестован в Москве в августе 2021 года за хранение марихуаны и гашишного масла и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Ранее Фогель работал в посольстве США в России. В Белом доме сообщили, что возвращение Марка Фогеля рассматривается как проявление «доброй воли» Москвы и как «позитивный сигнал» в контексте конфликта на Украине, передает «Ридус».
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