Освобожденный американец Фогель с банкой пива в руках поблагодарил Путина

Освобожденный американец Фогель заявил о помиловании Путиным
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Владимир Путин помиловал Марка Фогеля
Владимир Путин помиловал Марка Фогеля Фото:

Освобожденный американец Марк Фогель с банкой пива в руках сообщил о том, что он был помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я искренне рад вернуться на Родину. Спасибо моей стране за все усилия, что приложила к моему освобождению. Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», — заявил Фогель. Видео его встречи с президентом США опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х.

Трамп, в свою очередь, поблагодарил президента России за это решение, назвав его «очень справедливым и разумным». Он выразил признательность Владимиру Путину и подчеркнул, что оценил его поступок.

Фогель был арестован в Москве в августе 2021 года за хранение марихуаны и гашишного масла и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Ранее Фогель работал в посольстве США в России. В Белом доме сообщили, что возвращение Марка Фогеля рассматривается как проявление «доброй воли» Москвы и как «позитивный сигнал» в контексте конфликта на Украине, передает «Ридус».

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Освобожденный американец Марк Фогель с банкой пива в руках сообщил о том, что он был помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. «Я искренне рад вернуться на Родину. Спасибо моей стране за все усилия, что приложила к моему освобождению. Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», — заявил Фогель. Видео его встречи с президентом США опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х. Трамп, в свою очередь, поблагодарил президента России за это решение, назвав его «очень справедливым и разумным». Он выразил признательность Владимиру Путину и подчеркнул, что оценил его поступок. Фогель был арестован в Москве в августе 2021 года за хранение марихуаны и гашишного масла и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Ранее Фогель работал в посольстве США в России. В Белом доме сообщили, что возвращение Марка Фогеля рассматривается как проявление «доброй воли» Москвы и как «позитивный сигнал» в контексте конфликта на Украине, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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