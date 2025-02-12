Петербург отменяет региональный запрет на продажу зажигалок детям

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении решение, что закон, который запрещал продажу зажигалок и емкостей с сжиженным газом несовершеннолетним, утратил свою силу. Решение было вызвано введением аналогичного федерального закона. Деталями поделился «ЗАКС.Ру».
«Государственная дума приняла закон о запрете продажи зажигалок детям в ноябре 2024 года. Ограничения, согласно положениям документа, начнут действовать с 1 марта 2025 года. Петербургский парламент стал одним из первых регионов в России, где на уровне субъекта запретили продавать зажигалки детям», — сообщает «ЗАКС.Ру».
Основной целью введения запрета на продажу зажигалок и сжиженного газа детям было снижение распространения токсикомании среди молодежи, в частности, предотвращение так называемого «сниффинга» — вдыхания паров для достижения наркотического эффекта. Депутаты Петербурга активно поддерживали данную инициативу, стремясь обезопасить молодое поколение от вредных воздействий.
С момента введения закона в Петербурге, как отметил депутат Денис Четырбок, не было зафиксировано ни одного случая нарушения запрета, что свидетельствует о его эффективности. Тем не менее, за нарушение предусмотрены серьезные штрафы: до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. В дополнение к уже существующим мерам, в России активно обсуждаются новые инициативы, направленные на борьбу с курением, включая запрет на оборот вэйпов и других никотиносодержащих устройств. Петербургский парламент уже выразил поддержку соответствующему законопроекту, который находится на рассмотрении в Госдуме.
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