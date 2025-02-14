Польша и США не будут отправлять на Украину военных. Вместо этого обе страны планируют направить туда коммерческие фирмы для участия в оборонной промышленности. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«95% техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше. И это, по моему мнению, роль Польши — логистическое обеспечение, а не направление своих войск на Украину. То, что мы можем сделать, и думаю, что сделаем очень скоро, — это направить свои фирмы — польские и американские — в формате Joint venture (создание совместных предприятий — прим.) на Украину», — сказал Косиняк-Камыш. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что такой шаг будет направлен на укрепление оборонной промышленности Украины и не повлечет за собой прямого военного участия. Также эти шаги будут способствовать «гарантии безопасности» для Украины.
Ранее экс-посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий высказал предположение, что Варшава может отправить польских военнослужащих на Украину. Он заявил, что это могут быть вовсе «не миротворческие силы».
В то время как Польша и США рассматривают возможность инвестиций в оборонную промышленность Украины, Россия выражает серьезные опасения относительно западных поставок оружия на Украину. Российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявляют, что такие действия могут усугубить конфликт и привести к дальнейшему вовлечению стран НАТО.
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