В США назвали новую причину недовольства Трампа Зеленским

Жесткая позиция президента Украины Владимира Зеленского по вопросу территориальных уступок способна вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, который нацелен на достижение мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
«Резкий отказ Зеленского [от территориальных уступок] рискует разозлить Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий», — говорится в публикации. Она размещена на сайте NYT.
Как отмечается в материале, ранее Трамп уже высказывал критику в адрес Украины за ее настойчивость в вопросах условий прекращения огня. Глава Белого дома также обвинял Киев в недостаточной готовности к мирному урегулированию украинского вопроса.
Ранее появилась информация, что Зеленский, возможно, примет участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая намечена на 15 августа на Аляске. Как отметил источник в Белом доме, на который сослался телеканал CBS, планирование саммита окончательно не определено, поэтому существует вероятность присутствия там и президента Украины.
Встреча Путина и Трампа станет первой за долгое время двусторонней встречей лидеров России и США на американской территории. Главной темой переговоров объявлено обсуждение мирного урегулирования на Украине. Трамп ранее говорил, что на переговорах может обсуждаться взаимный обмен территориями РФ и Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.