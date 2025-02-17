ЦБ: в России вырастет безработица

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К 2027 году уровень безработицы может достичь 2,9%
К 2027 году уровень безработицы может достичь 2,9% Фото:

В 2025 году уровень безработицы вырастет до 2,6%, говорится в результатах макроэкономического опроса Банка России. На данный момент он составляет 2,3%. При этом к 2027 году безработица может вырасти до 2,9%. 

«В 2025-м уровень безработицы поднимется с нынешних 2,3% до 2,6%», — говорится в результатах опроса ЦБ РФ. Информацию передает газета «Известия». 

На данный момент число вакансий, поступающих в службы занятости, сокращается, а СМИ все чаще сообщают о массовых увольнениях в крупных компаниях. По мнению экспертов, безработица будет увеличиваться, но процесс этот носит постепенный характер. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова объясняет это развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, в частности в сфере торговли, которая все больше переходит в онлайн-формат. Кроме того, она отмечает, что некоторые компании приостанавливают или закрывают долгосрочные проекты из-за высоких займов и падения спроса.

Также происходит высвобождение трудовых ресурсов, которые в связи с началом СВО были перераспределены в вооруженные силы или на предприятия оборонно-промышленного комплекса. С учетом текущих обсуждений по урегулированию украинского кризиса, если ситуация разрешится положительно, на рынке труда может появиться больше свободных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году продемонстрировала наименьший уровень безработицы среди всех стран «Большой двадцатки», опустившись до рекордно низкого значения в 2,3%. Это на 0,7 процентных пункта меньше по сравнению с 2023 годом. Сходные показатели зафиксированы и в других странах «Большой двадцатки» — в Японии и Мексике уровень безработицы составил 2,4%. 

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В 2025 году уровень безработицы вырастет до 2,6%, говорится в результатах макроэкономического опроса Банка России. На данный момент он составляет 2,3%. При этом к 2027 году безработица может вырасти до 2,9%.  «В 2025-м уровень безработицы поднимется с нынешних 2,3% до 2,6%», — говорится в результатах опроса ЦБ РФ. Информацию передает газета «Известия».  На данный момент число вакансий, поступающих в службы занятости, сокращается, а СМИ все чаще сообщают о массовых увольнениях в крупных компаниях. По мнению экспертов, безработица будет увеличиваться, но процесс этот носит постепенный характер. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова объясняет это развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, в частности в сфере торговли, которая все больше переходит в онлайн-формат. Кроме того, она отмечает, что некоторые компании приостанавливают или закрывают долгосрочные проекты из-за высоких займов и падения спроса. Также происходит высвобождение трудовых ресурсов, которые в связи с началом СВО были перераспределены в вооруженные силы или на предприятия оборонно-промышленного комплекса. С учетом текущих обсуждений по урегулированию украинского кризиса, если ситуация разрешится положительно, на рынке труда может появиться больше свободных рабочих мест. Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году продемонстрировала наименьший уровень безработицы среди всех стран «Большой двадцатки», опустившись до рекордно низкого значения в 2,3%. Это на 0,7 процентных пункта меньше по сравнению с 2023 годом. Сходные показатели зафиксированы и в других странах «Большой двадцатки» — в Японии и Мексике уровень безработицы составил 2,4%. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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