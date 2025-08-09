Синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге с 11 по 15 августа

В Москве с 11 по 15 августа ожидается похолодание и дождливая погода. При этом в Санкт-Петербурге в этот период будет тепло, но тоже с осадками. Подробнее о погоде в Москве и Петербурге на следующей неделе URA.RU рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Погода в Москве с 11 по 15 августа
По словам синоптика Александра Ильина, в Москве и Московской области уровень максимальных температур понизится по сравнению с выходными днями. «Если в воскресенье, 10 августа, температура воздуха прогреется до +22-24 градусов, то с понедельника по пятницу ожидается +17-22 градуса», — отметил эксперт. В четверг, 14 августа, и в пятницу, 15 августа, возможно повышение температуры воздуха до +23 градусов.
В начале рабочей недели будет преобладать облачная погода без существенных прояснений. Наиболее сильные дожди пройдут в понедельник по западным и южным районам Москвы и Московской области. Со среды дожди пойдут на убыль, в четверг и в пятницу ожидают несущественные осадки.
Ветер будет дуть северо-западный 3-6 м/с, только в понедельник может быть сильный ветер — до 11 м/с. Ночью в понедельник температура воздуха достигнет +15 градусов, по области — от +13 до +17 градусов. Во вторник и среду ночью местами по области может похолодать до +8 градусов.
В пятницу уровень значений температур поднимется до +11-16 градусов. Атмосферное давление в течение рабочей недели будет варьироваться от 742 до 747 мм рт. ст.
Погода в Санкт-Петербурге с 11 по 15 августа
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области существенных изменений в погоде не произойдет. По словам синоптика, на протяжении всей рабочей недели ожидается погода с температурой +20-23 градусов.
«Небольшие дожди в течение дня в понедельник. Далее погода будет чередоваться — без осадков во вторник, в среду ожидаются кратковременные дожди. В четверг и пятницу снова пройдет слабый дождь», — сообщил Александр Ильин.
По ночам температура воздуха будет опускаться до +14-16 градусов. Ветер будет дуть западный и северо-западный 3-6 м/с. Существенных атмосферных скачков давления не ожидается. В течение недели уровень будет варьироваться от 755 до 759 мм рт. ст.
