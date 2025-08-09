В Госдуме посмеялись над планами Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

В Госдуме высмеяли решение администрации бывшего президента США Джо Байдена, в котором рассматривали возможность исключения российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«К счастью, у них хватило мудрости не переходить к таким действиям», — передает слова Журовой Лента.ру. Кроме того олимпийская чемпионка назвала подобную меру чисто политическим шагом
Ранее американские власти рассматривали вариант исключения российских игроков из НХЛ для усиления давления на российскую сторону перед обменом заключенными. В августе 2024 года в рамках обмена в США вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан. Информация о возможном отстранении российских спортсменов обсуждалась на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном.
