МВД показало кадры задержания подозреваемых в разбое на Почте России
Сотрудники МВД задержали грабителей, похитивших пять миллионов рублей
Пять человек, подозреваемых в разбойном нападении на отделение «Почты России» на юге Москвы, задержаны сотрудниками полиции по горячим следам в городском округе Серпухов Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

«Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники ранее судимые», — сказано в сообщении telegram-канала.

Ранее стало известно, что утром, около семи часов, в отделении «Почты России» на улице Медиков в Москве было совершено нападение. Преступники, угрожая пистолетом, похитили из кассы около пяти миллионов рублей. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейших следственных действий.

