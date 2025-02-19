В Петербурге кондуктор в мороз высадила 10-летнюю девочку из автобуса

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Девочка направлялась в гимназию, расположенную на проспекте Кузнецова
Девочка направлялась в гимназию, расположенную на проспекте Кузнецова Фото:

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка была высажена из автобуса из-за отсутствия денег на проездном. Мать ребенка обратилась в полицию, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Деталями делится Piter.TV.

«В полицию обратилась мама девочки. По словам петербурженки, утром 17 февраля её дочь ехала в автобусе №142, баланс её проездного забыли пополнить. Кондуктор выставила ребенка из автобуса», — пишет Piter.TV, ссылаясь на АН «Оперативное прикрытие». Девочка направлялась в гимназию, расположенную на проспекте Кузнецова. Ей пришлось идти пешком четыре остановки на морозе.

Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга уже начала проверку по данному факту. В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

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В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка была высажена из автобуса из-за отсутствия денег на проездном. Мать ребенка обратилась в полицию, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Деталями делится Piter.TV. «В полицию обратилась мама девочки. По словам петербурженки, утром 17 февраля её дочь ехала в автобусе №142, баланс её проездного забыли пополнить. Кондуктор выставила ребенка из автобуса», — пишет Piter.TV, ссылаясь на АН «Оперативное прикрытие». Девочка направлялась в гимназию, расположенную на проспекте Кузнецова. Ей пришлось идти пешком четыре остановки на морозе. Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга уже начала проверку по данному факту. В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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