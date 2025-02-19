В Петербурге кондуктор в мороз высадила 10-летнюю девочку из автобуса

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка была высажена из автобуса из-за отсутствия денег на проездном. Мать ребенка обратилась в полицию, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Деталями делится Piter.TV.
«В полицию обратилась мама девочки. По словам петербурженки, утром 17 февраля её дочь ехала в автобусе №142, баланс её проездного забыли пополнить. Кондуктор выставила ребенка из автобуса», — пишет Piter.TV, ссылаясь на АН «Оперативное прикрытие». Девочка направлялась в гимназию, расположенную на проспекте Кузнецова. Ей пришлось идти пешком четыре остановки на морозе.
Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга уже начала проверку по данному факту. В рамках расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.