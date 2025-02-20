Силовики прокомментировали информацию о масштабном наступлении ВСУ в Брянскую область

Информация о планируемом масштабном наступлении украинских сил на территорию Курской и Брянской областей не находит подтверждения. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике [ВСУ] наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.
Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что существует вероятность, что ВСУ готовят операцию по прорыву на территории Курской и Брянской областей. Отмечается повышенная активность разведывательных групп украинской стороны вдоль приграничных зон, а также усиление военного присутствия в Сумской области. Как писал telegram-канал Mash, украинская сторона концентрирует военную технику и личный состав в районе, находящемся на расстоянии приблизительно 50 километров от границы Брянской области.
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