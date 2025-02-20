Силовики прокомментировали информацию о масштабном наступлении ВСУ в Брянскую область

ТАСС: информация о готовящемся прорыве ВСУ в Брянскую область не подтверждается
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ВСУ не готовят прорыв на Брянскую и Курскую области
ВСУ не готовят прорыв на Брянскую и Курскую области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о планируемом масштабном наступлении украинских сил на территорию Курской и Брянской областей не находит подтверждения. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике [ВСУ] наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что существует вероятность, что ВСУ готовят операцию по прорыву на территории Курской и Брянской областей. Отмечается повышенная активность разведывательных групп украинской стороны вдоль приграничных зон, а также усиление военного присутствия в Сумской области. Как писал telegram-канал Mash, украинская сторона концентрирует военную технику и личный состав в районе, находящемся на расстоянии приблизительно 50 километров от границы Брянской области.

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Информация о планируемом масштабном наступлении украинских сил на территорию Курской и Брянской областей не находит подтверждения. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике [ВСУ] наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что существует вероятность, что ВСУ готовят операцию по прорыву на территории Курской и Брянской областей. Отмечается повышенная активность разведывательных групп украинской стороны вдоль приграничных зон, а также усиление военного присутствия в Сумской области. Как писал telegram-канал Mash, украинская сторона концентрирует военную технику и личный состав в районе, находящемся на расстоянии приблизительно 50 километров от границы Брянской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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