Свердловские депутаты зарубили пиар-проект КПРФ

Большинство депутатов свердловского заксобрания проголосовали против принятия законопроекта фракции КПРФ о льготах для детей войны. За то, чтобы отклонить его, проголосовал 31 депутат из 41 присутствующих, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании заксо.
Проект закона «О детях войны» коммунисты пытаются продавить последние два года. Они предлагают включить в эту категорию всех граждан России, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945, и назначить им выплату в 1000 рублей ежемесячно. Под эту категорию попадают почти 14 тысяч свердловчан, потребуется 165 млн рублей в год.
«Более чем в 40 субъектах есть нормативные акты, которые предусматривают ежемесячные денежные меры поддержки для этой категории... Исходя из обсуждений на [профильном комитете перед заседанием], я бы выделил две претензии, которые к нам поступали: финансовая, но, учитывая, что потребуется не такая большая сумма по сравнению с общим объемом бюджета региона, сопоставимая с бюджетом имиджевых проектов, таких как Уральская неделя моды, это не так много. И второе — возрастные границы. На наш взгляд, к данной категории должны относиться лица, которые к началу войны не достигли 14 лет, трудового возраста…», — представил законопроект лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.
По его словам, обсудить законопроект до внесения на рассмотрение не получилось — в рабочую группу вызвались войти только представители «Новых людей». Поэтому Ивачев предложил поддержать законопроект в первом члении, а во втором и третьем подробнее разобрать и доработать. «Особенно это важно в год 80-летия победы в Великой отечественной войны», — акцентировал он.
Председатель комитета по соцполитике Олег Погудин, выступавший содокладчиком, заявил, что законопроект действительно ставит в неравное положение россиян по возрастному принципу. Его в итоге отклонили.
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