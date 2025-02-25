Петербургская компания благоустроит к лету станции «Казаковскую» и «Путиловскую»

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Компании предстоит выполнить благоустройство территорий вокруг станций до 31 мая
Компании предстоит выполнить благоустройство территорий вокруг станций до 31 мая Фото:

Петербургская компания «Возрождение» стала победителем конкурса, на выполнение работ по благоустройству вестибюлей станций метро «Казаковская» и «Путиловская». Вестибюли планируют благоустроить к лету. Об этом сообщила «Фонтанка».

«Петербургская компания „Возрождение“ выиграла конкурс „Метростроя Северной столицы“ на благоустройство вестибюлей „Казаковской“ и „Путиловской“. Протокол подписан 20 февраля», — поделилась «Фонтанка». Организация конкурса на сумму 237 миллионов рублей проходила в два этапа. Первоначальная процедура была отменена после поступления жалобы от компании «Экоград». В повторном конкурсе участвовали пять компаний, включая две петербургские — «Возрождение» и ООО ЦБИ.

Компании предстоит выполнить благоустройство территорий вокруг станций до 31 мая текущего года. Работы будут проводиться на проспекте Маршала Жукова и улице Васи Алексеева, где расположены станции «Казаковская» и «Путиловская» соответственно.

Помимо этого, были подведены итоги еще одного конкурса — на благоустройство стройплощадки шахты № 574, которая является частью строительства станции «Театральная». За выполнение работ на сумму 43,7 миллионов рублей отвечает другая петербургская компания — ООО «Инжпроектконтракт».

Станция «Казаковская» находится на стадии активного строительства. Недавно здесь были установлены эскалаторы. Станция будет первой и временной конечной на новой Красносельско-Калининской линии метро. Открытие участка между станциями «Казаковская» и «Путиловская» запланировано на 2025 год.

Станция «Театральная» уже функционирует и входит в участок между станциями «Спасская» и «Горный институт». Однако до сих пор не решен вопрос с организацией выходов со станции. В качестве возможных мест для будущих выходов рассматриваются несколько локаций в центре города.

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Петербургская компания «Возрождение» стала победителем конкурса, на выполнение работ по благоустройству вестибюлей станций метро «Казаковская» и «Путиловская». Вестибюли планируют благоустроить к лету. Об этом сообщила «Фонтанка». «Петербургская компания „Возрождение“ выиграла конкурс „Метростроя Северной столицы“ на благоустройство вестибюлей „Казаковской“ и „Путиловской“. Протокол подписан 20 февраля», — поделилась «Фонтанка». Организация конкурса на сумму 237 миллионов рублей проходила в два этапа. Первоначальная процедура была отменена после поступления жалобы от компании «Экоград». В повторном конкурсе участвовали пять компаний, включая две петербургские — «Возрождение» и ООО ЦБИ. Компании предстоит выполнить благоустройство территорий вокруг станций до 31 мая текущего года. Работы будут проводиться на проспекте Маршала Жукова и улице Васи Алексеева, где расположены станции «Казаковская» и «Путиловская» соответственно. Помимо этого, были подведены итоги еще одного конкурса — на благоустройство стройплощадки шахты № 574, которая является частью строительства станции «Театральная». За выполнение работ на сумму 43,7 миллионов рублей отвечает другая петербургская компания — ООО «Инжпроектконтракт». Станция «Казаковская» находится на стадии активного строительства. Недавно здесь были установлены эскалаторы. Станция будет первой и временной конечной на новой Красносельско-Калининской линии метро. Открытие участка между станциями «Казаковская» и «Путиловская» запланировано на 2025 год. Станция «Театральная» уже функционирует и входит в участок между станциями «Спасская» и «Горный институт». Однако до сих пор не решен вопрос с организацией выходов со станции. В качестве возможных мест для будущих выходов рассматриваются несколько локаций в центре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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