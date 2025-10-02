Норвегия решила помочь Дании бороться с беспилотниками

Норвегия предоставила Дании системы обнаружения беспилотников и специалистов для их обслуживания в ответ на участившиеся инциденты с неопознанными дронам. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. 

«Дания направила Норвегии запрос на получение мощностей противодронных мощностей для обнаружения, и для нас очевидным решением было предоставить это оборудование», — сказал он по прибытии на неофициальный саммит ЕС в Копенгагене. Стере не раскрыл, какие именно системы были переданы, сославшись на соображения безопасности, но уточнил, что в Данию также направили норвежских специалистов. Он воздержался от комментариев о неподготовленности Дании к инцидентам с дронами.

Из-за саммита ЕС воздушное пространство Дании закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Недавно в стране зафиксировали неопознанные дроны над военными объектами, включая авиабазы Каруп и Скридструп, казармы в Хольстебро, а также над гражданскими аэропортами. Вооруженные силы Дании экстренно мобилизовали несколько сотен резервистов после появления сообщений о неопознанных беспилотниках на территории страны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее охарактеризовала произошедшее как беспрецедентную атаку на жизненно важную инфраструктуру государства. Она отметила, что на данный момент речь идет о «самой серьезной атаке на критически важные объекты Дании». Глава правительства не исключила возможности причастности России к предполагаемому инциденту.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к появлению беспилотных летательных аппаратов над территориями Копенгагена и Осло, назвав их необоснованными и не заслуживающими внимания. Выступая перед представителями СМИ, Песков напомнил, что расследования, проводимые в Дании и Норвегии, пока не установили, кто именно управлял обнаруженными дронами. Он также добавил, что заявления западных стран строятся на предположениях и не подкреплены конкретными доказательствами.

