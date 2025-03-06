Вечеринка с легендами 90-х сорвалась в Екатеринбурге

Концерт состоится, но лишь в конце 2025 года
Организаторы вечеринки, где должны были выступить группы «Стрелки», «Отпетые мошенники», «Краски» и «Премьер-Министр», отменили шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщает билетный оператор Kassy.ru.
«Дискотека звезд 1980-90-х, запланированная на 9 марта на 18:00 в „Свобода Концерт Холл“, переносится на 9 ноября. Билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — указано в сообщении.
Аналогичная отмена произошла в Челябинске днем ранее. Организаторы пояснили, что дискотека не состоится по техническим причинам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!