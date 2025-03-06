Вечеринка с легендами 90-х сорвалась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перенесли дискотеку с «Отпетыми мошенниками» и «Стрелками»
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Концерт состоится, но лишь в конце 2025 года
Концерт состоится, но лишь в конце 2025 года Фото:

Организаторы вечеринки, где должны были выступить группы «Стрелки», «Отпетые мошенники», «Краски» и «Премьер-Министр», отменили шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщает билетный оператор Kassy.ru.

«Дискотека звезд 1980-90-х, запланированная на 9 марта на 18:00 в „Свобода Концерт Холл“, переносится на 9 ноября. Билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства», — указано в сообщении.

Аналогичная отмена произошла в Челябинске днем ранее. Организаторы пояснили, что дискотека не состоится по техническим причинам. 

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Организаторы вечеринки, где должны были выступить группы « Стрелки», «Отпетые мошенники», «Краски» и «Премьер-Министр», отменили шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщает билетный оператор Kassy.ru. «Дискотека звезд 1980- 90-х, запланированная на 9 марта на 18:00 в „Свобода Концерт Холл“, переносится на 9 ноября. Билеты действительны. Приносим извинения за причиненные неудобства» , — указано в сообщении. Аналогичная отмена произошла в Челябинске днем ранее. Организаторы пояснили, что дискотека не состоится по техническим причинам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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