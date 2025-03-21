Стало известно, сколько в Перми зарабатывает специалист по экономической безопасности

В Перми специалист по экономической безопасности в банках может получать зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по подбору работы Superjob.
«Сервис в марте 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию специалиста по экономической безопасности в банках. На самую высокую зарплату, от 85 до 120 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со знанием английского, опытом работы в компании с развитой филиальной сетью, стажем работы специалистом по экономической безопасности от 3 лет», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 40 лет. В список обязанностей входит анализ экономических рисков, мониторинг состояния экономической безопасности компании и подготовка рекомендации?.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!