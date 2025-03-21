21 марта 2025

Стало известно, сколько в Перми зарабатывает специалист по экономической безопасности

В Перми готовы платить до 120 тысяч специалистам по экономической безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалист по экономической безопасности в банках может получать до 120 тысяч
Специалист по экономической безопасности в банках может получать до 120 тысяч Фото:

В Перми специалист по экономической безопасности в банках может получать зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по подбору работы Superjob.

«Сервис в марте 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию специалиста по экономической безопасности в банках. На самую высокую зарплату, от 85 до 120 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со знанием английского, опытом работы в компании с развитой филиальной сетью, стажем работы специалистом по экономической безопасности от 3 лет», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 40 лет. В список обязанностей входит анализ экономических рисков, мониторинг состояния экономической безопасности компании и подготовка рекомендации?.

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В Перми специалист по экономической безопасности в банках может получать зарплату до 120 тысяч рублей в месяц. Новым исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по подбору работы Superjob. «Сервис в марте 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию специалиста по экономической безопасности в банках. На самую высокую зарплату, от 85 до 120 тысяч рублей, может рассчитывать специалист со знанием английского, опытом работы в компании с развитой филиальной сетью, стажем работы специалистом по экономической безопасности от 3 лет», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 40 лет. В список обязанностей входит анализ экономических рисков, мониторинг состояния экономической безопасности компании и подготовка рекомендации?.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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