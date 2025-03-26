Власти разрешили увеличить высоту гостиницы в центре Перми

Власти Пермского края утвердили решение о повышении этажности застройки на земельных участках по улице Советской, где будет открыт апарт-комплекс. На этой земле теперь разрешено размещать здания высотой в девять этажей, а не в шесть, как было положено ранее.
«Установить границы подзон Ц-1 высотностью в девять этажей территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра в отношении части земельных участков. Участки расположены по улице Советской в Ленинском районе Перми», — сообщается в постановлении на сайте минимущества Пермского края.
На участках по улице Советской, 30А и Советской, 32, находятся незавершенные объекты строительства. Это здание гостиницы и памятник архитектуры «Дом Третьяковой». Эти активы в 2020 году купил на торгах пермский бизнесмен Борис Кардашов. В историческом здании сейчас работают ресторан и бар, а гостиницу предприниматель намерен превратить в апарт-комплекс.
Здание гостиницы уже является девятиэтажным. Но объект не могли ввести в эксплуатацию из-за отсутствия разрешения на увеличения высотности. Сейчас соответствующий документ появился, это позволит бизнесмену открыть апарт-комплекс.
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