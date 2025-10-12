Россиянам открыли глаза на то, как правильно пить чай с лимоном

Обычный метод приготовления чая с лимоном может привести к утрате основных полезных свойств напитка. Как объяснила профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк, аскорбиновая кислота, ради которой часто кладут ломтик цитруса в чай, разрушается при температуре, превышающей 45–50 градусов Цельсия.
«Чтобы напиток действительно оставался витаминизированным, нужно соблюдать простое правило: добавлять лимон только в остывший чай, когда температура опустится ниже 40–45 градусов Цельсия. Так витамин С сохранится, а вкус остается насыщенным и освежающим», — сказала Мойсеяк. Ее слова приводит Life.
Профессор также отметила, что чай с лимоном не рекомендуется оставлять на длительное время. Уже спустя 1–2 часа под воздействием кислорода и света происходит значительная потеря витаминов. Оптимально употреблять напиток непосредственно после приготовления — в течение 15–20 минут. Отдельно Мойсеяк подчеркнула важность использования лимонной цедры. Она указала, что многие ошибочно очищают лимон, тем самым лишая напиток важных компонентов. В кожуре содержатся эфирные масла, флавоноиды и микроэлементы, которые не только придают чаю насыщенный вкус, но и способствуют укреплению иммунной системы благодаря своим антиоксидантным свойствам.
Эта информация дополняет ранее опубликованные материалы URA.RU о пользе и правилах приготовления домашних соусов из томатов, которые также богаты витаминами и антиоксидантами. В частности, диетологи отмечали, что домашние соусы позволяют контролировать состав, избегая консервантов и красителей, и сохраняют полезные свойства овощей и трав при правильном приготовлении и хранении.
