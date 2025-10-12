Решение о расформировании беспилотной роты 10-го мобильного отряда пограничной службы Украины было принято украинским лидером Владимиром Зеленским после того, как командир роты Юрий Касьянов дал показания против него в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Об этом рассказал сам Касьянов.
«Решение о ликвидации нашего подразделения было принято... Владимиром Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем», — передает слова Касьянова украинское издание «Страна.ua». Он добавил, что выступает ключевым свидетелем по делу компании Fire Point, связанной с бизнес-партнером президента, и именно его показания, содержащие фамилию Зеленского, стали причиной ликвидации подразделения.
Со слов офицера, приказ о роспуске роты поступил утром 3 октября, всего через день после его сотрудничества с антикоррупционным бюро. При этом официальный представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг эту версию, заявив, что расформирование было связано исключительно с низкой эффективностью подразделения, а не с политической критикой.
Сам Касьянов сообщил о своем нахождении в сборно-пересыльном пункте Ровненской области, где он содержится в неудовлетворительных условиях вместе с мобилизованными. Он выразил опасение за свою жизнь, заявив, что руководство погранслужбы не намерено выпускать его живым, и попросил НАБУ предоставить ему и его семье защиту по программе защиты свидетелей.
