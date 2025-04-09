Ангарский маньяк рассказал, как убил свою последнюю жертву

Ангарский маньяк убил свою последнюю жертву в мае 2011 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Попков приговорен в пожизненному заключению
Михаил Попков приговорен в пожизненному заключению Фото:

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в новом преступлении, которое было совершено в мае 2011 года. Об этом сообщил источник правоохранительных органах. Последней жертвой мужчины стала женщина, которую он ударил топором и поджег ее тело.

«Ангарский маньяк Михаил Попков показал, как расправился со своей последней жертвой... По версии следствия, убийство произошло в мае 2011 года, ранее о нем не было известно», — пишет RT со ссылкой на свой источник.

По информации СК, в парке около Дома культуры «Современник» Попков встретился с женщиной, которую не знал ранее. В ходе возникшего конфликта он нанес ей удар топором, после чего облил тело горючим веществом и поджег.

Михаил Попков, получивший прозвище «ангарский маньяк» из-за места совершения своих преступлений в Ангарске Иркутской области, был арестован в 2014 году. В следующем году суд вынес ему приговор пожизненного заключения за убийство более 80 женщин, совершенное в период с 1992 по 2010 год. В качестве орудий убийств Попков использовал топоры, ножи и отвертки. Он подбирал своих жертв среди случайных прохожих в общественных местах, предлагая им подвоз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ангарский маньяк Михаил Попков признался в новом преступлении, которое было совершено в мае 2011 года. Об этом сообщил источник правоохранительных органах. Последней жертвой мужчины стала женщина, которую он ударил топором и поджег ее тело. «Ангарский маньяк Михаил Попков показал, как расправился со своей последней жертвой... По версии следствия, убийство произошло в мае 2011 года, ранее о нем не было известно», — пишет RT со ссылкой на свой источник. По информации СК, в парке около Дома культуры «Современник» Попков встретился с женщиной, которую не знал ранее. В ходе возникшего конфликта он нанес ей удар топором, после чего облил тело горючим веществом и поджег. Михаил Попков, получивший прозвище «ангарский маньяк» из-за места совершения своих преступлений в Ангарске Иркутской области, был арестован в 2014 году. В следующем году суд вынес ему приговор пожизненного заключения за убийство более 80 женщин, совершенное в период с 1992 по 2010 год. В качестве орудий убийств Попков использовал топоры, ножи и отвертки. Он подбирал своих жертв среди случайных прохожих в общественных местах, предлагая им подвоз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...