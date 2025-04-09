Ангарский маньяк рассказал, как убил свою последнюю жертву

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в новом преступлении, которое было совершено в мае 2011 года. Об этом сообщил источник правоохранительных органах. Последней жертвой мужчины стала женщина, которую он ударил топором и поджег ее тело.
«Ангарский маньяк Михаил Попков показал, как расправился со своей последней жертвой... По версии следствия, убийство произошло в мае 2011 года, ранее о нем не было известно», — пишет RT со ссылкой на свой источник.
По информации СК, в парке около Дома культуры «Современник» Попков встретился с женщиной, которую не знал ранее. В ходе возникшего конфликта он нанес ей удар топором, после чего облил тело горючим веществом и поджег.
Михаил Попков, получивший прозвище «ангарский маньяк» из-за места совершения своих преступлений в Ангарске Иркутской области, был арестован в 2014 году. В следующем году суд вынес ему приговор пожизненного заключения за убийство более 80 женщин, совершенное в период с 1992 по 2010 год. В качестве орудий убийств Попков использовал топоры, ножи и отвертки. Он подбирал своих жертв среди случайных прохожих в общественных местах, предлагая им подвоз.
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