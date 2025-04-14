Диетолог раскрыла, какой бодипозитив нужен России после критики Мурашко

Врач-диетолог Соломатина: токсичный бодипозитив приводит к деградации общества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Токсичный бодипозитив приводит к деградации общества, заявила врач-диетолог
Токсичный бодипозитив приводит к деградации общества, заявила врач-диетолог Фото:

Токсичный бодипозитив может стать причиной деградации общества. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула различия между здоровым и токсичным бодипозитивом, отметив, что здоровый подход подразумевает принятие своего тела с одновременным стремлением к его улучшению, тогда как токсичная версия движения поощряет пренебрежение здоровьем.

«Здоровый позитив — это как раз принятие себя и других в том теле, которое является данностью. Человеческая жизнь — это усовершенствование, в том числе и самого себя. Когда мы говорим о токсичном бодипозитиве — это название, вывеска, которую повесили на различные ролики в интернете. С одной стороны, они пропагандируют нездоровый образ жизни, не просто лояльность к собственному телу, а его ухудшение и, соответственно, ухудшение здоровья», — указала Соломатина. Ее слова передает «Газета.ru».

По словам диетолога, сторонники токсичного бодипозитива не только вредят собственному здоровью, но и привлекают к своим взглядам других, создавая иллюзию легкости и доступности такого образа жизни. Соломатина сравнивает это с сектантской деятельностью, подчеркивая, что такое поведение приводит к серьезным социальным последствиям.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что токсичный бодипозитив отбирает у людей годы жизни. Он уточнил, что ожирение провоцирует до 40% неинфекционных заболеваний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Токсичный бодипозитив может стать причиной деградации общества. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула различия между здоровым и токсичным бодипозитивом, отметив, что здоровый подход подразумевает принятие своего тела с одновременным стремлением к его улучшению, тогда как токсичная версия движения поощряет пренебрежение здоровьем. «Здоровый позитив — это как раз принятие себя и других в том теле, которое является данностью. Человеческая жизнь — это усовершенствование, в том числе и самого себя. Когда мы говорим о токсичном бодипозитиве — это название, вывеска, которую повесили на различные ролики в интернете. С одной стороны, они пропагандируют нездоровый образ жизни, не просто лояльность к собственному телу, а его ухудшение и, соответственно, ухудшение здоровья», — указала Соломатина. Ее слова передает «Газета.ru». По словам диетолога, сторонники токсичного бодипозитива не только вредят собственному здоровью, но и привлекают к своим взглядам других, создавая иллюзию легкости и доступности такого образа жизни. Соломатина сравнивает это с сектантской деятельностью, подчеркивая, что такое поведение приводит к серьезным социальным последствиям. Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что токсичный бодипозитив отбирает у людей годы жизни. Он уточнил, что ожирение провоцирует до 40% неинфекционных заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...