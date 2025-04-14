Диетолог раскрыла, какой бодипозитив нужен России после критики Мурашко

Токсичный бодипозитив может стать причиной деградации общества. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула различия между здоровым и токсичным бодипозитивом, отметив, что здоровый подход подразумевает принятие своего тела с одновременным стремлением к его улучшению, тогда как токсичная версия движения поощряет пренебрежение здоровьем.
«Здоровый позитив — это как раз принятие себя и других в том теле, которое является данностью. Человеческая жизнь — это усовершенствование, в том числе и самого себя. Когда мы говорим о токсичном бодипозитиве — это название, вывеска, которую повесили на различные ролики в интернете. С одной стороны, они пропагандируют нездоровый образ жизни, не просто лояльность к собственному телу, а его ухудшение и, соответственно, ухудшение здоровья», — указала Соломатина. Ее слова передает «Газета.ru».
По словам диетолога, сторонники токсичного бодипозитива не только вредят собственному здоровью, но и привлекают к своим взглядам других, создавая иллюзию легкости и доступности такого образа жизни. Соломатина сравнивает это с сектантской деятельностью, подчеркивая, что такое поведение приводит к серьезным социальным последствиям.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что токсичный бодипозитив отбирает у людей годы жизни. Он уточнил, что ожирение провоцирует до 40% неинфекционных заболеваний.
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