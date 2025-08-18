Мужчина подорвался на украинской мине в Курской области

Мужчина в Курской области наступил на мину ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

«Вчера вечером мужчина наступил на взрывное устройство в Суджанском районе», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Как сообщается, у мужчины неполная травматическая ампутация левой стопы. Он сейчас госпитализирован в Курскую больницу.

В Курской области это не первый случай подрыва на взрывных устройствах: ранее в Льговском районе тракторист получил ранение при наезде на украинскую мину, а в июле в Рыльском районе мужчина пострадал после атаки беспилотника ВСУ. Власти региона регулярно призывают жителей соблюдать осторожность из-за большого количества неразорвавшихся боеприпасов в приграничных районах.

