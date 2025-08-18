В Херсонской области погибла женщина из-за атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ нанесли удары в Херсонской области
ВСУ нанесли удары в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Алешкинском округе Херсонской области беспилотник-камикадзе атаковал жилой дом в поселке Брилевка, что привело к гибели пожилой женщины. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«В Алешкинском округе украинский дрон-камикадзе атаковал частный жилой дом в посёлке Брилевка. Погибла женщина 1949 года рождения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждены два соседних дома.

В селе Раденск артиллерийский обстрел повредил легковой автомобиль, а в Каховке снаряд попал в жилой дом, вызвав пожар, который удалось быстро ликвидировать. В этих случаях обошлось без человеческих жертв.

Кроме того, зарегистрированы многочисленные пожары в разных округах. На площади более 19 гектаров возникли лесные возгорания, а в нескольких населенных пунктах горела сухая трава. Одновременно продолжаются обстрелы населенных пунктов, включая Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алешкинском округе Херсонской области беспилотник-камикадзе атаковал жилой дом в поселке Брилевка, что привело к гибели пожилой женщины. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «В Алешкинском округе украинский дрон-камикадзе атаковал частный жилой дом в посёлке Брилевка. Погибла женщина 1949 года рождения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждены два соседних дома. В селе Раденск артиллерийский обстрел повредил легковой автомобиль, а в Каховке снаряд попал в жилой дом, вызвав пожар, который удалось быстро ликвидировать. В этих случаях обошлось без человеческих жертв. Кроме того, зарегистрированы многочисленные пожары в разных округах. На площади более 19 гектаров возникли лесные возгорания, а в нескольких населенных пунктах горела сухая трава. Одновременно продолжаются обстрелы населенных пунктов, включая Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...