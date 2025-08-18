В Херсонской области погибла женщина из-за атаки ВСУ

В Алешкинском округе Херсонской области беспилотник-камикадзе атаковал жилой дом в поселке Брилевка, что привело к гибели пожилой женщины. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«В Алешкинском округе украинский дрон-камикадзе атаковал частный жилой дом в посёлке Брилевка. Погибла женщина 1949 года рождения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что также повреждены два соседних дома.
В селе Раденск артиллерийский обстрел повредил легковой автомобиль, а в Каховке снаряд попал в жилой дом, вызвав пожар, который удалось быстро ликвидировать. В этих случаях обошлось без человеческих жертв.
Кроме того, зарегистрированы многочисленные пожары в разных округах. На площади более 19 гектаров возникли лесные возгорания, а в нескольких населенных пунктах горела сухая трава. Одновременно продолжаются обстрелы населенных пунктов, включая Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку.
