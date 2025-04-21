Иран назвал важное условие для заключения ядерной сделки

Пезешкиан: Иран готов заключить ядерную сделку с США на равных условиях
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Иран выдвинул свои условия для заключения ядерной сделки с США
Иран выдвинул свои условия для заключения ядерной сделки с США Фото:

Иранская сторона готова заключить с США ядерную сделку, но только на равных условиях. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но, если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути», — заявил Пезешкиан. Его слова приводятся на официальном сайте республики. 

Также после второго раунда переговоров по сделке Масуд Пезешкиан повторил позицию, озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи, о том, что Тегеран не испытывает особого оптимизма от встреч и воспринимает их пессимистично. Третий переговорный раунд состоится 26 апреля. Кроме того, в Омане 23 апреля пройдет встреча технических групп на уровне экспертов. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна приветствует начало переговоров по иранской ядерной программе. Он отметил, что вопрос должен быть решен только дипломатическим путем. 

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Иранская сторона готова заключить с США ядерную сделку, но только на равных условиях. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан. «Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но, если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути», — заявил Пезешкиан. Его слова приводятся на официальном сайте республики.  Также после второго раунда переговоров по сделке Масуд Пезешкиан повторил позицию, озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи, о том, что Тегеран не испытывает особого оптимизма от встреч и воспринимает их пессимистично. Третий переговорный раунд состоится 26 апреля. Кроме того, в Омане 23 апреля пройдет встреча технических групп на уровне экспертов.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна приветствует начало переговоров по иранской ядерной программе. Он отметил, что вопрос должен быть решен только дипломатическим путем. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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