Иран назвал важное условие для заключения ядерной сделки

Иранская сторона готова заключить с США ядерную сделку, но только на равных условиях. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению, но, если они не захотят заключать с нами сделку на равных условиях, мы продолжим идти по своему пути», — заявил Пезешкиан. Его слова приводятся на официальном сайте республики.
Также после второго раунда переговоров по сделке Масуд Пезешкиан повторил позицию, озвученную верховным лидером Ирана Али Хаменеи, о том, что Тегеран не испытывает особого оптимизма от встреч и воспринимает их пессимистично. Третий переговорный раунд состоится 26 апреля. Кроме того, в Омане 23 апреля пройдет встреча технических групп на уровне экспертов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна приветствует начало переговоров по иранской ядерной программе. Он отметил, что вопрос должен быть решен только дипломатическим путем.
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