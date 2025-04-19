Песков: вопрос ядерной программы Ирана должен быть решен только дипломатически

Россия приветствует начало переговоров между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы, однако они должны быть решены только с помощью дипломатии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем начало непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном <...> Мы считаем, что все вопросы, связанные с ядерной программой Ирана и СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], должны решаться только политико-дипломатическим путем», — отметил Песков в интервью агентству IRNA. Он также добавил, что Россия готова содействовать в переговорном процессе для урегулирования проблемы.
В субботу в Риме проходит второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США при участии министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди в качестве посредника. Иранскую делегацию возглавляет Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Первый раунд прошел 12 апреля в Омане между Стивеном Уиткоффом и иранским заместителем министром иностранных дел Аракчи. Обе стороны отметили конструктивную атмосферу встреч, передает MK.RU.
В начале марта президент США Дональд Трамп предложил Ирану новое соглашение по ядерной программе, угрожая военным ответом при провале дипломатии. Иран, в свою очередь, исключил прямые переговоры с Вашингтоном, оставив возможность для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году была заключена ядерная сделка между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Однако США вышли из нее в 2018 году, что привело к восстановлению санкций и поэтапному сокращению Ираном своих обязательств.
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