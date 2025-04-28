ЕР подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Возрождение» Болгарии

Единая Россия подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Возрождение» Республики Болгария по итогам встречи секретаря Генсовета Владимира Якушева и зампреда партии и Народного собрания Республики Цончо Ганева на площадке международного симпозиума «Единой России» «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН». Об этом сообщает пресс-служба российской партии.
«Видим, что, несмотря на раздуваемую многими лидерами русофобскую истерию, в Болгарии есть политики, способные трезво мыслить. Руководствоваться в своих действиях исключительно национальными интересами. В том числе — в вопросах выстраивания диалога с Россией», — подчеркнул Владимир Якушев.
Он выразил обеспокоенность действиями болгарских политиков, нацеленными на борьбу с российским историческим и культурным наследием в Болгарии. Одним из примеров Якушев назвал снос памятника Советской Армии в центре столицы.
«В 2024 году мы могли бы вместе отметить 70-летие памятника Советской Армии в центре Софии. Но он был снесен под надуманным предлогом. Считаем это постыдным шагом в гибридной войне против России. Для нас этот вопрос не закрыт», — заявил Якушев.
Российский политик выразил благодарность болгарской партии «Возрождение» за взвешенную позицию по вопросу украинского кризиса. По его словам, именно такой подход способствует поиску путей мирного урегулирования сложившейся ситуации.
«Россия на протяжении восьми лет совместно с европейскими партнерами пыталась найти дипломатическое решение конфликта, в то время как страны НАТО продолжали курс на милитаризацию Украины», — отметил политик в ходе своего выступления. Кроме того, политик напомнил, что Россия всегда выступала за диалог и поиск компромиссов на международной арене.
Якушев особо подчеркнул, что 2025 год является особенным для двух стран. Государства отмечают 80-летие восстановления дипломатических отношений после Второй мировой войны.
«Сожалеем, что Россия и Болгария сегодня оказались по разные стороны баррикад. Но уверены, что сиюминутные и конъюнктурные политические интересы не могут разорвать братские связи между нашими народами», — подчеркнул он.
Секретарь Генсовета так же встретился с зампредседателя Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Бахтиером Якубовым. На встрече обсуждались вопросы поддержки промышленников и предпринимателей.
Кроме того, секретарь Генсовета обсудил с зампредом главного комитета Сербской прогрессивной партии и Народной скупщины Республики Сербии Невеной Джурич вопросы межпартийного сотрудничества, включая сохранение исторической памяти, косовский вопрос и пути преодоления кризиса доверия в Евразии. Якушев пригласил делегацию Сербской прогрессивной партии принять участие в о слушаниях в поддержку инициативы по формированию на Евразийском континенте контура равной и неделимой безопасности.
На встрече с генеральным секретарем партии «Фронт национального освобождения» Абделькримом Бенмбареком Якушев заявил, что «Единая Россия» готова проработать возможности расширения сотрудничества в сфере подготовки кадров. «В структуре „Единой России“ действует Высшая партийная школа, которая занимается повышением квалификации партийных работников. Ждем молодых политиков из Алжира на нашей площадке, а также надеемся на обмен опытом с соответствующими подразделениями „Фронта национального освобождения“, — сказал он.
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