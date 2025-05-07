ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

ВСУ предприняли попытку атаковать Энергодар с помощью беспилотников, в результате чего были повреждены три автомобиля. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
«Энергодар снова атакован. Противник не оставляет попыток атаковать Энергодар и дестабилизировать жизнь города. В результате попытки ВСУ атаковать Энергодар повреждены три автомобиля», — сообщил Пухов в своем telegram-канале. По его словам, украинский БПЛА был ликвидирован сотрудниками военной полиции. Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет. Возгорания также не произошло.
Кроме этого, Пухов подчеркнул, что несмотря на происходящее, город продолжает жить мирной жизнью и готовиться к празднованию юбилея Великой Победы. Глава города обратился к жителям с призывом сохранять бдительность и быть осторожными, так как противник ведет террористическую деятельность. Он рекомендовал избегать открытых пространств и проявлять максимальную внимательность в текущей ситуации.
Ранее в Энергодаре уже фиксировались атаки с применением дронов-камикадзе. По информации главы города Максима Пухова, в одном из таких случаев три беспилотника атаковали разные районы города, были повреждены транспортные средства, однако жертв и возгораний не было. Власти отмечают, что ВСУ регулярно предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в Энергодаре с помощью беспилотников.
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