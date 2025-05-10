Участница «Бессмертного полка» рассказала о провокациях украинцев в Париже

Украинские активисты безуспешно пытались сорвать акцию Бессмертный полк в Париже
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В Париже украинцы пытались сорвать акцию «Бессмертного полка» (архивное фото)
В Париже украинцы пытались сорвать акцию «Бессмертного полка» (архивное фото) Фото:

Украинские активисты предприняли попытку сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже, однако мероприятие прошло в запланированном формате благодаря действиям французских правоохранителей. Об этом рассказала журналистам участник «Бессмертного полка» в Париже Анна Новикова.

«Украинцы, конечно же, каждый раз пытаются провоцировать. Они были с нами сначала с площади Республики и прошлись прям с нами до кладбища. Когда мы пришли на кладбище, там были афиши против [президента России Владимира] Путина, на стенах были [нелицеприятные надписи]. На полу также было написано. В общем, была провокация со стороны украинцев», — сообщила она в беседе с РИА Новости. 

При этом, по словам собеседницы агентства, только благодаря присутствию полиции провокации не привели к срыву акции. Изначально у места встречи стояли бронированные автомобили с полицейскими. Как уточнила Анна Новикова, усиленные меры безопасности были приняты заранее, поскольку организаторы ожидали возможных попыток дестабилизировать проведение акции.

Ежегодное шествие «Бессмертный полк», посвященное сохранению памяти о героях и погибших Великой Отечественной войны, традиционно состоялось 9 мая как в России, так и за ее пределами. В Париже акция прошла согласно установленному плану и обошлась без серьезных происшествий.

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Украинские активисты предприняли попытку сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже, однако мероприятие прошло в запланированном формате благодаря действиям французских правоохранителей. Об этом рассказала журналистам участник «Бессмертного полка» в Париже Анна Новикова. «Украинцы, конечно же, каждый раз пытаются провоцировать. Они были с нами сначала с площади Республики и прошлись прям с нами до кладбища. Когда мы пришли на кладбище, там были афиши против [президента России Владимира] Путина, на стенах были [нелицеприятные надписи]. На полу также было написано. В общем, была провокация со стороны украинцев», — сообщила она в беседе с РИА Новости.  При этом, по словам собеседницы агентства, только благодаря присутствию полиции провокации не привели к срыву акции. Изначально у места встречи стояли бронированные автомобили с полицейскими. Как уточнила Анна Новикова, усиленные меры безопасности были приняты заранее, поскольку организаторы ожидали возможных попыток дестабилизировать проведение акции. Ежегодное шествие «Бессмертный полк», посвященное сохранению памяти о героях и погибших Великой Отечественной войны, традиционно состоялось 9 мая как в России, так и за ее пределами. В Париже акция прошла согласно установленному плану и обошлась без серьезных происшествий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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