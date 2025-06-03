Украинского шпиона задержали в Петербурге

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Шпиона задержали в Санкт-Петербурге
Шпиона задержали в Санкт-Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге задержан ранее судимый 32-летний мужчина, подозреваемый в сборе сведений о стратегических объектах РФ для украинской террористической организации «Атеш» (признана террористической организацией в РФ). Он передавал информацию о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях.

«Во вторник, 3 июня, задержан ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Он собирал сведения о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщило РИА Новости.

По сведениям издания, задержанный поддерживал связь с представителями террористической организации, которая уже причастна к диверсиям на территории России. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в содействии украинским спецслужбам и сборе разведданных о российских военных объектах. По данным следствия, он поддерживал связь с представителями запрещенных организаций и обсуждал планы диверсий на территории страны.

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В Санкт-Петербурге задержан ранее судимый 32-летний мужчина, подозреваемый в сборе сведений о стратегических объектах РФ для украинской террористической организации «Атеш» (признана террористической организацией в РФ). Он передавал информацию о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях. «Во вторник, 3 июня, задержан ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Он собирал сведения о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщило РИА Новости. По сведениям издания, задержанный поддерживал связь с представителями террористической организации, которая уже причастна к диверсиям на территории России. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в содействии украинским спецслужбам и сборе разведданных о российских военных объектах. По данным следствия, он поддерживал связь с представителями запрещенных организаций и обсуждал планы диверсий на территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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