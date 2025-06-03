Украинского шпиона задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан ранее судимый 32-летний мужчина, подозреваемый в сборе сведений о стратегических объектах РФ для украинской террористической организации «Атеш» (признана террористической организацией в РФ). Он передавал информацию о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях.
«Во вторник, 3 июня, задержан ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Он собирал сведения о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщило РИА Новости.
По сведениям издания, задержанный поддерживал связь с представителями террористической организации, которая уже причастна к диверсиям на территории России. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в содействии украинским спецслужбам и сборе разведданных о российских военных объектах. По данным следствия, он поддерживал связь с представителями запрещенных организаций и обсуждал планы диверсий на территории страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.