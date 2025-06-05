«Россия не играет в игры»: Трамп заявил, что понимает действия Путина на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает действия России на Украине «игрой». Он отметил, что понимает логику президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, отвечает на удары, нанесенные по России.
«Не думаю, что он играет в игры», — сказал Трамп, имея в виду Путина и его реакцию на атаки Украины, включая удары по российским военным объектам. Американский президент отметил, что по Путину был нанесен сильный удар, и он отвечает на атаки, включая удары по военным объектам России, подчеркнув, что понимает мотивы российского лидера.
Ранее ВСУ провели серию атак по регионам России. В них входят подрывы железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях 1 июня, где пострадали и погибли люди, а также удары дронами по российским регионам в этот же день. В Иркутской и Мурманской областях зафиксированы удары БПЛА. Сообщается, что в обоих случаях для ударов по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны.
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