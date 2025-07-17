Приставы изъяли бутовских коз у фермера после повреждения 146 кустов. Видео

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Козы Аникеева повредили 146 кустов на территории Бутово
Козы Аникеева повредили 146 кустов на территории Бутово Фото:

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели изъятие знаменитых «бутовских коз» у московского фермера Валерия Аникеева. Операция была связана с ранее возникшим конфликтом по поводу повреждения 146 городских кустов.

По данным РЕН ТВ, основанием для вмешательства приставов стал иск коммунальных служб, поданный в декабре прошлого года. Козы Аникеева повредили 146 кустов на территории Бутово. Несмотря на то, что растения не были полностью уничтожены и необходимости в их высадке заново не возникло, вопрос о возмещении ущерба рассматривался в суде.

Аникеев настаивал на своей правоте и подчеркивал, что всегда действует в рамках закона. Суд встал на его сторону, отказав коммунальщикам в удовлетворении иска. После изъятия около 30 коз были помещены в специальный транспорт для перевозки. Предварительно, животных планируется временно разместить в одном из московских зоопарков. Животные не проявляли сопротивления.

В беседе с журналистами Аникеев рассказал, что рэпер Джиган предлагал помощь в строительстве загонов для животных. Однако фермер подчеркнул, что основная проблема заключается не в отсутствии инфраструктуры, а в нехватке земли для содержания коз.

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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели изъятие знаменитых «бутовских коз» у московского фермера Валерия Аникеева. Операция была связана с ранее возникшим конфликтом по поводу повреждения 146 городских кустов. По данным РЕН ТВ, основанием для вмешательства приставов стал иск коммунальных служб, поданный в декабре прошлого года. Козы Аникеева повредили 146 кустов на территории Бутово. Несмотря на то, что растения не были полностью уничтожены и необходимости в их высадке заново не возникло, вопрос о возмещении ущерба рассматривался в суде. Аникеев настаивал на своей правоте и подчеркивал, что всегда действует в рамках закона. Суд встал на его сторону, отказав коммунальщикам в удовлетворении иска. После изъятия около 30 коз были помещены в специальный транспорт для перевозки. Предварительно, животных планируется временно разместить в одном из московских зоопарков. Животные не проявляли сопротивления. В беседе с журналистами Аникеев рассказал, что рэпер Джиган предлагал помощь в строительстве загонов для животных. Однако фермер подчеркнул, что основная проблема заключается не в отсутствии инфраструктуры, а в нехватке земли для содержания коз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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