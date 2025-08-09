Стала известна дата прощания с народным артистом Краско

РИАН: прощание с народным артистом Иваном Краско состоится 13 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артист скончался незадолго до 95-летнего юбилея
Артист скончался незадолго до 95-летнего юбилея Фото:

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, скончавшимся накануне своего 95-летия, предварительно состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил источник в окружении артиста.

«Скорее всего, [церемония прощания пройдет] в среду, точную информацию позже сообщит театр», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о театре имени Комиссаржевской, где актер служил в последние годы.

О смерти Ивана Краско сообщил 9 августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. По его словам, артист ушел из жизни за месяц до своего 95-летия, которое должно было состояться 23 сентября. Подробности о месте и времени прощания будут объявлены дополнительно.

В начале августа сообщалось, что Иван Краско находился в реанимации в тяжелом состоянии, его кормили через зонд, а родственники и представители просили помощи для организации ухода. Директор актера подтверждал, что Краско сохранял чувство юмора несмотря на болезнь. Близкие до сих пор не могут поверить в смерть артиста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прощание с народным артистом России Иваном Краско, скончавшимся накануне своего 95-летия, предварительно состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил источник в окружении артиста. «Скорее всего, [церемония прощания пройдет] в среду, точную информацию позже сообщит театр», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о театре имени Комиссаржевской, где актер служил в последние годы. О смерти Ивана Краско сообщил 9 августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. По его словам, артист ушел из жизни за месяц до своего 95-летия, которое должно было состояться 23 сентября. Подробности о месте и времени прощания будут объявлены дополнительно. В начале августа сообщалось, что Иван Краско находился в реанимации в тяжелом состоянии, его кормили через зонд, а родственники и представители просили помощи для организации ухода. Директор актера подтверждал, что Краско сохранял чувство юмора несмотря на болезнь. Близкие до сих пор не могут поверить в смерть артиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...