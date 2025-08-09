Стала известна дата прощания с народным артистом Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, скончавшимся накануне своего 95-летия, предварительно состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил источник в окружении артиста.
«Скорее всего, [церемония прощания пройдет] в среду, точную информацию позже сообщит театр», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о театре имени Комиссаржевской, где актер служил в последние годы.
О смерти Ивана Краско сообщил 9 августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. По его словам, артист ушел из жизни за месяц до своего 95-летия, которое должно было состояться 23 сентября. Подробности о месте и времени прощания будут объявлены дополнительно.
В начале августа сообщалось, что Иван Краско находился в реанимации в тяжелом состоянии, его кормили через зонд, а родственники и представители просили помощи для организации ухода. Директор актера подтверждал, что Краско сохранял чувство юмора несмотря на болезнь. Близкие до сих пор не могут поверить в смерть артиста.
