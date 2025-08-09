Кинодраматург Адабашьян дал Пугачевой мудрый совет

Художник, актер, режиссер и сценарист Александр Адабашьян дал певице Алле Пугачевой мудрый совет. О нем кинодраматург рассказал в интервью «Аргументам и Фактам».
«Кинодраматург [обращясь к Пугачевой] напомнил стихотворение Пушкина, где сапожник начинает указывать другим, как и что должно быть устроено, а ему отвечают: „Суди, дружок, не свыше сапога!“», — говорится в публикации aif.ru.
Адабашьян отметил, что даже в период наибольшей популярности и признания Аллы Пугачевой он никогда не считал необходимым учитывать ее мнение. По его словам, возможно, в вопросах вокала она и может дать совет, однако это не следует воспринимать как истину в последней инстанции. Кроме того, Адабашьян подчеркнул, что уехавшие из страны артисты, допускающие высказывания сомнительного характера о России, не являются авторами значимых литературных, философских или исторических трудов, достойных серьезного обсуждения.
Ранее стало известно, что Пугачева приняла у себя дома супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину и ее предполагаемого возлюбленного Романа Товстика. До этого СМИ сообщали о напряженной ситуации в семье Дибровых: брак телеведущего под угрозой из-за романа Полины с Товстиком. В окружении семьи утверждают, что отношения между Полиной и предпринимателем начались в январе этого года.
