В зоне СВО ликвидирован старший офицер отдела связи ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе СВО уничтожен старший офицер отдела связи ВСУ
В ходе СВО уничтожен старший офицер отдела связи ВСУ Фото:

Старший офицер отдела связи и кибербезопасности ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине. Инцидент произошел в зоне проведения СВО. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи», — сказал собеседник агентства РИА Новости.  По данным источника, основная задача подразделения, где служил Демченко, заключалась в обеспечении связи оперативного командования «Восток» ВСУ.

Ранее российские силовые структуры сообщали о ликвидации других высокопоставленных украинских военных, в том числе командира группы четвертого полка Сил специальных операций ВСУ капитана Урбановича и командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО Владислава Яковенко. Оба офицера были уничтожены на разных направлениях спецоперации, а украинские ресурсы не раскрывали подробности их гибели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старший офицер отдела связи и кибербезопасности ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине. Инцидент произошел в зоне проведения СВО. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах. «В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи», — сказал собеседник агентства РИА Новости.  По данным источника, основная задача подразделения, где служил Демченко, заключалась в обеспечении связи оперативного командования «Восток» ВСУ. Ранее российские силовые структуры сообщали о ликвидации других высокопоставленных украинских военных, в том числе командира группы четвертого полка Сил специальных операций ВСУ капитана Урбановича и командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО Владислава Яковенко. Оба офицера были уничтожены на разных направлениях спецоперации, а украинские ресурсы не раскрывали подробности их гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...