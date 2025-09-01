Западные эксперты прокомментировали фотографию Путина, Моди и Си Цзиньпина

Фотография, на которой запечатлены президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди символизирует наступление эпохи многополярности в международных отношениях. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск», — написал Дизен в социальной сети X. Эксперт подчеркнул, что экономическое принуждение и запугивание в современных условиях приводят лишь к разобщению, так как у государств всегда есть альтернативы. Дизен также обратил внимание на то, что сейчас формируется новая международная экономическая архитектура.
Снимок был сделан на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), официальная программа которого стартовала в начале недели. Саммит в этом году проходит в Китае, где накануне официального открытия председатель КНР Си Цзиньпин устроил прием для глав делегаций. В рамках форума Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч с лидерами других государств.
