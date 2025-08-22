Лукашенко указал, когда Белоруссия точно будет готова к войне

Лукашенко: Беларусь будет воевать только в случае, если кто-то нападет на нас
Беларусь будет воевать всеми возможными методами, заявил Лукашенко
Беларусь будет воевать всеми возможными методами, заявил Лукашенко

Беларусь будет воевать только в случае, когда на нее нападут. Об этом заявил ее президент Александр Лукашенко.

«Воевать мы будем только в одном случае — если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого». Также он добавил, что услышал слух, что Беларусь может ворваться на Украину с севера для помощи России. По его словам, это невозможно, так как им это не нужно.

Ранее Александр Лукашенко уже подчеркивал, что Беларусь готова применить все имеющиеся средства, включая вооружение, для защиты своих границ в случае угрозы со стороны других государств. В интервью журналу Time он заявил, что ни он, ни президент России Владимир Путин не хотят применять ядерное оружие, однако страна ответит на любую агрессию всеми доступными средствами.

