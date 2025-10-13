В МВД Казахстана зарегистрировали материал о купании Дурова в озере

МВД Казахстана зарегистрировало материалы по факту купания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в охраняемом Кольсайском озере на юге страны и передало их в Министерство экологии. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Алексей Милюк.
«Ответственность за нахождение и купание в этой зоне (это протоколы, штрафы) отнесена к компетенциям министерства экологии. Мы соответствующий материал зарегистрировали и передали по подследственности. Они сейчас рассматривают», — сказал Милюк. Его слова публикует портал Zakon.kz.
Милюков отметил, что за данное правонарушение установлены различные меры ответственности. В качестве наименьшей санкции применяется предупреждение, тогда как максимальное наказание предусматривает штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, что эквивалентно приблизительно 70 долларам.
Ранее основатель мессенджера Telegram, посетивший Казахстан для участия в форуме Digital Bridge, проходившем в Астане, опубликовал видеозапись своего купания в Кольсайских озерах. Данный природный объект расположен на территории национального парка в Алматинской области. В администрации парка заявили, что Дурову не грозит наказание за купание, поскольку инспекторы не присутствовали при этом инциденте. Вместе с тем, работники парка, которые допустили нарушение установленного порядка, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.