Как приход Сбербанка в Крым скажется на кошельках россиян

20:10 09 октября 2017 5

Глава Сбербанка выступает категорически против прихода Сбербанка в Крым. Пока защищать свою позицию ему удается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В телеграм-каналах сегодня активно распространяется информация о том, что Сбербанк России намерен прийти для работы в Крым. Сообщается, что «в Крым в 2018 году собрался войти российский гигант, ранее боявшийся ущерба себе и российской экономике от моментальных санкций»: «Намекнем — эту компанию реально ждут в Крыму местные жители. Оцениваем вероятность реализации как крайне высокую».

Экономический аналитик Антон Шабанов подтвердил «URA.RU», что «Сбербанк придет в Крым только в том случае, если ему прикажут». «Надо понимать, что для банка это отнюдь не бизнесовый проект, а социально-политический. Банк просто могут обязать там работать, сам он туда нисколько не стремится», — сказал Шабанов.

Он также отметил, что просчитать риски для крупнейшей российской кредитной организации крайне сложно: «Нельзя исключать, что в случае прихода Сбербанка в Крым дело может дойти до полной блокировки его деятельности за рубежом —

для рядовых граждан это означает, что карты Сбербанка за границей не будут функционировать», — резюмировал собеседник агентства.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов рассказал «URA.RU», что крымские банки считают, что им Сбербанк не нужен, что они вполне справляются с предоставлением услуг. Но это далеко не так. «Не думаю, что Сбербанку удастся быстро прийти в Крым. С таким же успехом можно ожидать прихода и ВТБ. Наверное, других претендентов на крымский рынок нет — банковская сфера сейчас в кризисе. Правда, у Сбербанка очень хорошие финансовые показатели и он может себе позволить рискнуть», — сказал Рябов.

Жители Крыма ждут, когда крупнейший банк страны придет на полуостров Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

По его мнению, это стало бы знаковым событием: «Остальной российский бизнес получил бы явный сигнал, что Крым — это часть России, ничем других регионов не хуже. Просто странно, что публика воспринимает слух о приходе Сбербанка в Крым как чудо — он давно должен был уже тут работать».

Источник, близкий к руководству Сбербанка, сообщил «URA.RU», что банк подвергается серьезному давлению со стороны властей: «Конечно, власть хочет, чтобы банк пришел на полуостров, потребность в этом существует. Однако у Сбербанка есть серьезные контраргументы: там прекрасно отдают отчет в том, что санкции могут ужесточиться, уже введенные ограничения работают отнюдь не в полную силу. Так что в ближайшее время кардинального изменения ситуации ждать, наверное, не стоит».

В пресс-службе Сбербанка «URA.RU» заявили, что информация, распространяемая в Telegram, не является достоверной: «Официальная позиция банка остается без изменений: Сбербанк не присутствует на территории республики Крым и города Севастополь».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф категорически отвергал возможность работы в Крыму: «Это не вопрос моего желания или нежелания. Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций — не только тех, которые есть сейчас». По его словам, банк делал анализ последствий, которые наступят для него и для экономики страны в случае принятия решения о работе на полуострове.