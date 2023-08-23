Четыре факта о главкоме ВКС Викторе Афзалове

Военные рассказали, какой он человек, и раскрыли задачи генерала на СВО

23 августа 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Врио главкома ВКС РФ Виктор Афзалов неоднократно организовывал авиапарад на Красной Площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новым временным исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) России вновь назначен Виктор Афзалов. Должность эту генерал-полковник уже занимал, когда генерал армии Сергей Суровикин перешел к управлению Объединенной группировкой войск (2022 год) на спецоперации. Военные рассказали URA.RU, какой на самом деле человек Афзалов и какие перед ним стоят задачи в зоне СВО на Украине. На СВО отвечает за противовоздушную оборону Информации о генерале-полковнике не так много. Узнать что-либо от коллег практически невозможно. По данным открытых источников, родился Виктор Афзалов 9 июня 1968 года, окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (ПВО) (Санкт-Петербург), Военный университет ПВО (Смоленск), Военную академию Генштаба ВС РФ (Москва). Прошел путь от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до главы армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, начальника Главного штаба ВКС. В зоне СВО Афзалов решает основные вопросы по работе военно-космических сил России, подчеркнул в беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Виктор Афзалов был начальником штаба ВКС, напомнил Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ «До назначения Афзалов был начальником штаба ВКС. По сути, для него ничего не поменялось. Он этим занимался уже достаточно давно, с того момента, как главком Суровикин убыл командовать нашей группировкой в зоне СВО. Все основные вопросы решает Афзалов», — объяснил Кнутов. За авиационной частью Парада Победы 9 мая в Москве, как правило, отвечает также нынешний врио главкома ВКС РФ. «Когда проходит парад, то и главком, и командующий авиацией и ПВО, находятся непосредственно на Красной площади. У них там есть специальное место, откуда они управляют, руководят полетом воздушной части парада», — заметил полковник. Постоянно находится на линии фронта При этом генерал-полковник постоянно находится на линии фронта, добавил Кнутов. «В зоне специальной военной операции люди такого уровня бывают постоянно. Ему просто по долгу службы необходимо выполнять эти функции достаточно часто. Люди, которые занимают подобного рода должности, дома не бывают месяцами, несмотря на то, что их семьи находятся, может быть, в получасе или в часе езды на машине», — отметил полковник в отставке. Пользуется большим авторитетом у подчиненных Судя по докладам высшему руководству, Афзалов достаточно сдержан, немногословен, говорит четко и по делу. Однако при этом пользуется, по словам Кнутова, большим авторитетом. «Знаю его заочно. Некоторые вопросы он нам помогает решать и достаточно успешно, и оперативно. Могу сказать, что он пользуется заслуженным авторитетом среди подчиненных», — подчеркнул он. Активно занят социальной жизнью Несмотря на круглосуточную работу в зоне СВО, генерал-полковник активно помогает ветеранам и откликается на просьбы. «Несмотря на колоссальную загруженность, которая сейчас связана с СВО, находит время для того, чтобы помочь как ветеранам, так и музею войск ПВО. Проведение каких-то торжественных мероприятий, — находит время, направляет какого-то представителя. Тот встречается с ветеранами, участвует в проведении концертов, оказывает помощь. Было решение президента РФ — создать экспозиции ПВО. Пополнение ее на сегодняшний день достаточно непростая задача. Мы ее решаем, в том числе с помощью нового главнокомандующего. Трофейное оружие, трофейные различные экспонаты — для нас это крайне важно», — отметил собеседник агентства. Какие обязанности у главнокомандующего ВКС РФ Главком ВКС РФ должен быть на связи круглыми сутками, отметил Владимир Попов Фото: Илья Московец © URA.RU Командующий Военно-космическими силами России, то есть Афзалов должен быть в курсе работы армии круглые сутки, так как объединение охватывает девять часовых поясов, объяснил в беседе с URA.RU заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. «Это очень тяжелая работа — должность главкома, а тем более не просто Военно-воздушных сил России, а объединенного ВКС. Это постоянное напряжение. У нас страна очень большая, девять часовых поясов. Восток начинает работать, а Запад еще не закончил. Работа сутками. Отслеживать все, быть в курсе дела всегда, быть наготове, ответить за одно, другое. Психофизиологическое давление очень большое испытывает человек. Изнашивается и нервная система, и качество принимаемых решений от этого может страдать. Поэтому периодически изменение в руководстве допустимо и даже, наверное, должно приветствоваться», — добавил он. Какие задача Афзалов должен решить в должности главкома ВКС Военно-космические силы России должны решить вопрос, как подавлять эшелонированную противовоздушную оборону Украины в зоне СВО, отметил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «На Западе, в Америке есть концепция подавления систем эшелонированной ПВО для того, чтобы авиация могла работать. Там не только самолеты, но и беспилотники задействованы, разведчики. Это целый комплекс сложных мероприятий. У нас такой концепции нет. А укрепрайоны противника должна сносить авиация. Задача любого нового командования — создание концепции, как в нынешних условиях должны работать самолеты, как подавлять противовоздушную оборону ВСУ, и дальше за ПВО решать боевые задачи», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым временным исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) России вновь назначен Виктор Афзалов. Должность эту генерал-полковник уже занимал, когда генерал армии Сергей Суровикин перешел к управлению Объединенной группировкой войск (2022 год) на спецоперации. Военные рассказали URA.RU, какой на самом деле человек Афзалов и какие перед ним стоят задачи в зоне СВО на Украине. Информации о генерале-полковнике не так много. Узнать что-либо от коллег практически невозможно. По данным открытых источников, родился Виктор Афзалов 9 июня 1968 года, окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (ПВО) (Санкт-Петербург), Военный университет ПВО (Смоленск), Военную академию Генштаба ВС РФ (Москва). Прошел путь от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до главы армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, начальника Главного штаба ВКС. В зоне СВО Афзалов решает основные вопросы по работе военно-космических сил России, подчеркнул в беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «До назначения Афзалов был начальником штаба ВКС. По сути, для него ничего не поменялось. Он этим занимался уже достаточно давно, с того момента, как главком Суровикин убыл командовать нашей группировкой в зоне СВО. Все основные вопросы решает Афзалов», — объяснил Кнутов. За авиационной частью Парада Победы 9 мая в Москве, как правило, отвечает также нынешний врио главкома ВКС РФ. «Когда проходит парад, то и главком, и командующий авиацией и ПВО, находятся непосредственно на Красной площади. У них там есть специальное место, откуда они управляют, руководят полетом воздушной части парада», — заметил полковник. При этом генерал-полковник постоянно находится на линии фронта, добавил Кнутов. Судя по докладам высшему руководству, Афзалов достаточно сдержан, немногословен, говорит четко и по делу. Однако при этом пользуется, по словам Кнутова, большим авторитетом. «Знаю его заочно. Некоторые вопросы он нам помогает решать и достаточно успешно, и оперативно. Могу сказать, что он пользуется заслуженным авторитетом среди подчиненных», — подчеркнул он. Несмотря на круглосуточную работу в зоне СВО, генерал-полковник активно помогает ветеранам и откликается на просьбы. «Несмотря на колоссальную загруженность, которая сейчас связана с СВО, находит время для того, чтобы помочь как ветеранам, так и музею войск ПВО. Проведение каких-то торжественных мероприятий, — находит время, направляет какого-то представителя. Тот встречается с ветеранами, участвует в проведении концертов, оказывает помощь. Было решение президента РФ — создать экспозиции ПВО. Пополнение ее на сегодняшний день достаточно непростая задача. Мы ее решаем, в том числе с помощью нового главнокомандующего. Трофейное оружие, трофейные различные экспонаты — для нас это крайне важно», — отметил собеседник агентства. Командующий Военно-космическими силами России, то есть Афзалов должен быть в курсе работы армии круглые сутки, так как объединение охватывает девять часовых поясов, объяснил в беседе с URA.RU заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. «Это очень тяжелая работа — должность главкома, а тем более не просто Военно-воздушных сил России, а объединенного ВКС. Это постоянное напряжение. У нас страна очень большая, девять часовых поясов. Восток начинает работать, а Запад еще не закончил. Работа сутками. Отслеживать все, быть в курсе дела всегда, быть наготове, ответить за одно, другое. Психофизиологическое давление очень большое испытывает человек. Изнашивается и нервная система, и качество принимаемых решений от этого может страдать. Поэтому периодически изменение в руководстве допустимо и даже, наверное, должно приветствоваться», — добавил он. Военно-космические силы России должны решить вопрос, как подавлять эшелонированную противовоздушную оборону Украины в зоне СВО, отметил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.