Политолог Мартынов: Санду ждет судьба Зеленского и Саакашвили

Властей Молдовы ждет судьба Владимира Зеленского, уверен политолог Алексей Мартынов
Властей Молдовы ждет судьба Владимира Зеленского, уверен политолог Алексей Мартынов

Разговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз повторяют сценарии, ранее реализованные в Грузии и на Украине. С таким мнением выступил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он подчеркнул, что в таком случае лидера страны Майю Санду ждет судьба ее коллег Михаила Саакашвили и Владимира Зеленского

"Разговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз — это сценарий, отработанный на Грузии и Украине. Не зря Зеленский упоминает Грузию. Где в ЕС сейчас Украина? <...> Марионеточные режимы типа Санду, Саакашвили, Зеленского – это путь в никуда. Это ведет только к разорению", — обратил внимание Мартынов во время круглого стола «Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?». 

В ходе обсуждения Мартынов напомнил, что реальные реформы возможны только при участии граждан, а не через внешнее управление. По его словам, попытки быстрой интеграции без внутренней консолидации общества приводят к политическим и экономическим потрясениям, как это происходило в Грузии и на Украине. Эксперт отметил, что перед Молдовой стоят схожие вызовы и страна рискует повторить негативный опыт соседей при сохранении нынешнего курса властей.

Эксперты во время обсуждения политической обстановки вокруг Молдовы и действующего президента Майи Санду также отмечали, что сближение страны с Евросоюзом может привести к потере суверенитета и внутренним конфликтам. Парламентские выборы, которые пройдут 28 сентября, проходят на фоне резкого противостояния между пророссийскими и проевропейскими силами в стране.

