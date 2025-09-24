Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Молдова отказала членам Общественной палаты России в аккредитации в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ОП РФ. По данным ведомства, причиной отказа стало отсутствие официального приглашения со стороны молдавского ЦИК.
«ЦИК Республики Молдова отказал членам Общественной палаты Российской Федерации в аккредитации в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах», — заявили в пресс-службе ОП. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
В Общественной палате РФ отметили, что, несмотря на уважение к решениям организаторов выборов, вызывает обеспокоенность перечень организаций, аккредитованных в качестве международных наблюдателей и официально приглашенных ЦИК Молдовы. Заметное преимущество отдано западным и прозападным структурам, что может указывать на политическую ангажированность избирательного органа. В связи с этим, утверждают в палате, невозможно говорить о беспристрастности организаторов выборов и прозрачности избирательной процедуры.
В сообщении Общественной палаты также отмечается, что решения молдавского ЦИК по организации голосования за рубежом ранее уже вызывали вопросы относительно пропорциональности и четких критериев, что, по мнению российской стороны, не соответствует международным стандартам проведения демократических выборов. Представители палаты сообщили, что с сожалением воспринимают невозможность очного мониторинга предстоящих выборов, но при этом намерены продолжить наблюдение за избирательным процессом в Молдове с использованием открытых источников данных.
Ранее экс-президент Молдовы, глава Коммунистической партии и один из руководителей патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, а также партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин заявил о высокой вероятности массовых акций протеста после парламентских выборов в стране. По словам политика, причиной возможных волнений могут стать острые социально-экономические проблемы, включая обострение нищеты, рост безработицы и отсутствие жизненных перспектив, обусловленных проводимой властями политикой.
