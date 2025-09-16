В России могут появиться пиво, мясо и сигары «Михаил Круг»

Mash: вдова Круга зарегистрировала товарный знак с именем мужа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Круг подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале 2024 года
Ирина Круг подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале 2024 года Фото:

В России может появиться целая линейка продуктов, выпускаемых под именем легендарного исполнителя шансона Михаила Круга. Вдова артиста, певица Ирина Круг, официально зарегистрировала товарный знак с именем мужа.

«Сегодня артистке пришло уведомление из Роспатента о регистрации товарного знака», — пишет Mash. Ирина Круг подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале 2024 года. Теперь она получила право использовать имя мужа для выпуска различных товаров, включая пиво, мясо, сигары, сигареты, вейпы, чай и кофе.

Михаил Круг — один из самых известных исполнителей русского шансона. Его песни, среди которых «Владимирский централ» и «Магадан», давно стали народными хитами. Артист трагически погиб 1 июля 2002 года: в его дом в Тверской области ворвались вооруженные бандиты, и Круг получил смертельное ранение. У него остались двое сыновей: Александр Круг, которому сейчас 23 года, и Дмитрий Воробьев, которому 37 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России может появиться целая линейка продуктов, выпускаемых под именем легендарного исполнителя шансона Михаила Круга. Вдова артиста, певица Ирина Круг, официально зарегистрировала товарный знак с именем мужа. «Сегодня артистке пришло уведомление из Роспатента о регистрации товарного знака», — пишет Mash. Ирина Круг подала заявку на регистрацию товарного знака в феврале 2024 года. Теперь она получила право использовать имя мужа для выпуска различных товаров, включая пиво, мясо, сигары, сигареты, вейпы, чай и кофе. Михаил Круг — один из самых известных исполнителей русского шансона. Его песни, среди которых «Владимирский централ» и «Магадан», давно стали народными хитами. Артист трагически погиб 1 июля 2002 года: в его дом в Тверской области ворвались вооруженные бандиты, и Круг получил смертельное ранение. У него остались двое сыновей: Александр Круг, которому сейчас 23 года, и Дмитрий Воробьев, которому 37 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...