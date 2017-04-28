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28 апреля 2017
27 апреля 2017
07:12  28 апреля 2017 0

Китай пригрозил Северной Корее санкциями из-за ядерных испытаний

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, смог, китай
Пекин сможет самостоятельно давить на режим Ким Чен ЫнаФото: Pixabay

Китай уведомил Белый дом о том, что пригрозил Пхеньяну санкциями, если КНДР вознамерится провести новые ядерные испытания. Об этом официально заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Китай сообщил нам, что они уведомили северокорейский режим о том, что если они проведут ядерные испытания, то Китай введет собственные санкции. Китай демонстрирует, что хочет работать с нами», — рассказал представитель Белого дома, пишет «Газета.ру».

При этом, по словам Тиллерсона, власти Соединенных Штатов не хотят, чтобы в КНДР произошла смена режима, но ждут полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Лев Истомин
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