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Главные новости Пермского края
14:22  30 апреля 2017 0

В Прикамье под воду ушел мост. Отрезанными оказались жители нескольких деревень. ФОТО

Мост скрылся под водойФото: ГУ МЧС Пермского края

В Кунгурском районе в результате паводка на реке Бабка затопило мост, соединяющий село Моховое с четырьмя населенными пунктиками. По сообщению ГУ МЧС по Пермскому краю, транспорт пущен в объезд.

Поднявшаяся в реке Бабка вода преградила путь в деревни Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное. По данным спасателей, в результате подтопления моста пострадавших нет, в МЧС ситуацию взяли под контроль. Там уточнили, что есть объезд затопленного моста через населенные пункты Жилино и Масленники. «В 150 метрах имеется мост, принадлежащий предприятию, находящийся в свободном доступе для проезда. Также функционирует пешеходный мост», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС ранее сообщали, что пик половодья придется на середину апреля, но, по мнению синоптиков пермского университета, большой воды стоит ожидать в конце месяца.

Нина Калинина
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