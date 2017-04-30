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30 апреля 2017
29 апреля 2017
14:55  30 апреля 2017 0

В Крым начали возить по единому билету

Книги про Крым и украинский кризис. Екатеринбург, крым, карта политическая
Для турпоездок в Крым открыли продажу единых билетовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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С 30 апреля возобновились перевозки по единому билету в Крым. Как сообщили в пресс-службе Единой транспортной дирекции (ЕТД), единый билет будет действовать на все виды транспорта.

По билету можно совершить проезд на автомобильном, железнодорожном и морском транспорте, сообщает портал «Русская планета». Только в майские праздники, по данным ЕТД, полуостров посетят 2 737 пассажиров.

Перевозки по единому билету будут осуществляться в семь городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. В прошлом году за туристический сезон ЕТД перевезла в Крым и обратно почти полмиллиона пассажиров.

Нина Калинина
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