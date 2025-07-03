Последствия недавнего шторма: ждать ли магнитную бурю 4 июля 2025

Начало июля для метеозависимых людей оказалось непростым. Во вторник, 2 числа, на Землю обрушилась магнитная буря, вызыванная ростом плотности межпланетного газа. Затем геомагнитная обстановка начала приходить в норму, однако риск шторма все еще сохраняется. О том, ждать ли магнитную бурю 4 июля 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 4 июля 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, обстановка на поверхности звезды немного изменилась. Если всю последнюю неделю на Солнце сохранялся «мертвый сезон» без вспышек, то за последние сутки эксперты зафиксировали три взрыва слабого уровня С. Из-за этого индекс солнечной активности немного подрос — до 3.5 баллов из 10. Однако эти вспышки никак не должны повлиять на магнитосферу Земли.
Магнитные бури 4 июля 2025
После шторма 2 июля, уровень геомагнитной активности на Земле медленно опускается. В пятницу, 4 июля, ученые не ожидают начала магнитной бури. Тем не менее полностью ее возможность исключать нельзя.
По оценкам экспертов, вероятность геомагнитного шторма в пятницу — 31%. Возможность того, что уровень магнитосферы поднимется до «оранжевых» значений — 35%. А шанс того, что в течение всего дня сохранится спокойная обстановка — 34%.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
По данным ученых, в июле ожидается еще несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Судя по прогнозу, метеозависимым стоит быть внимательными в этих числах:
- 10–11 июля – вероятна магнитная буря.
- 22–23 июля – ожидается сильный геомагнитный шторм.
- 7, 12, 13, 21, 28, 29 июля – возможны возмущения магнитосферы, но без перехода в полноценный шторм.
Стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться. Даже при низкой солнечной активности возможны внезапные вспышки, поэтому метеочувствительным людям рекомендуется следить за актуальными прогнозами.
Рекомендации для метеозависимых
Магнитные бури чаще всего влияют на самочувствие людей старше 50 лет, а также на тех, кто имеет хронические заболевания или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однако даже здоровые люди иногда ощущают их воздействие — около 30% населения Земли подвержены метеозависимости.
Универсального способа полностью устранить влияние геомагнитных колебаний на здоровье не существует. Но снизить их воздействие достаточно просто, для этого нужно:
- Сбалансированно питаться.
- Регулярно заниматься спортом.
- Высыпаться каждую ночь.
- отказаться от алкоголя и курения.
Если такие симптомы, как головная боль, слабость и потеря концентрации внимания сохраняются, стоит проконсультироваться с врачом. Повышенная чувствительность к погодным изменениям может указывать на скрытые нарушения в организме.
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